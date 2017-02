Vaak antibiotica voorgeschreven door huisarts tegen richtlijnen in

Alleen al bij keelontsteking wordt er in 57 procent van de gevallen antibiotica voorgeschreven terwijl de richtlijnen dat niet aanraden. Antibiotica zijn medicijnen die worden gebruikt bij infecties die worden veroorzaakt door bacteriën.



,,Het voorschrijven van antibiotica buiten de richtlijnen vergroot het risico op resistentie. Dit houdt in het ergste geval in dat een bacteriële infectieziekte niet meer te bestrijden is met een antibioticum. Het is daarom belangrijk antibiotica alleen voor te schrijven als deze nodig zijn, in de juiste dosering van het juiste type antibioticum", aldus de onderzoekers in het rapport.