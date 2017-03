VUmc in de bres voor homostellen met kinderwens

Vanuit de beroepsvereniging voor gynaecologen (NVOG) klinkt al langer de roep voor verruiming van de criteria. De staatscommissie Herijking Ouderschap gaf recent hetzelfde advies. Daarom onderzoekt het VUmc nu of zij homostellen kunnen helpen. Maar dat is niet eenvoudig, zegt Roel Schats, hoofd van het IVF-Centrum. ,,Het wordt ingewikkelder en intensiever. Je moet drie paren psychologisch counselen. De vergoeding is niet geregeld. Het is een vorm van wensgeneeskunde. De cruciale vraag is of we het uitgangscriterium van strikte medische indicatie willen loslaten, want die is er niet bij een homostel.’’



Veel stellen wijken nu uit naar het buitenland voor een draagmoedertraject dat kan oplopen tot 100.000 euro. Juridisch is het bovendien ingewikkeld om een kind legaal hier te krijgen. Desondanks groeit het aantal aanmeldingen “explosief”, zegt familierechtadvocaat Wilma Eusman die de meeste draagmoederzaken voert. In heel 2016 hielp ze 24 stellen, terwijl ze in de eerste drie maanden van dit jaar al 15 intakes deed. Toen ze in 2004 begon, ging het jaarlijks om vier paren.