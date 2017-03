VUmc wil homoparen met kinderwens helpen

De belangstelling voor draagmoederschap groeit in Nederland, zeker onder homoparen. Voorlichtingsbijeenkomsten zitten bomvol en tientallen stellen wenden zich jaarlijks tot advocaten voor juridische hulp. Experts vinden het hoog tijd voor verruiming van de regels. Tot nu toe hanteert het VUmc - het enige ziekenhuis dat kinderloze stellen begeleidt bij IVF-draagmoederschap – heel strenge criteria: alleen als een vrouw geen (functionerende) baarmoeder heeft of een zwangerschap levensbedreigend is, komen stellen in aanmerking. In tien jaar tijd zijn slechts 25 baby’s geboren. Homostellen worden per definitie buitengesloten.

Verruiming

Zo moet het ziekenhuis dan drie paren psychisch onderzoeken: het homopaar, de draagmoeder en de eiceldonor plus partners. ,,De vergoeding hiervan is niet geregeld." Bovendien is er een ethisch dilemma, aldus Schats. ,,Het is een vorm van wensgeneeskunde. De cruciale vraag is of we de strikte medische indicatie willen loslaten, want die is er niet bij een homostel.’’