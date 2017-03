'Ze droeg ons kind uit naastenliefde'

Zwanger voor een anderMarc en Joris hebben een gelukkig gezin met drie kinderen. Met dank aan de eicellen van een Amerikaanse ballerina en twee draagmoeders in de Verenigde Staten. ,,Daar is het gebruikelijk dat vrouwen een kind voor een ander dragen.''

De 4-jarige Lola kan in het Engels tot tien tellen. Marc Faber (46) en Joris Renskers (37) hebben als bewijs een filmpje van hun dochter doorgestuurd naar Stacey, de Amerikaanse draagmoeder. Lola en haar tweelingbroer Flint zijn niet Stacey's eigen vlees en bloed. Toch hebben ze een speciaal plekje in haar hart. Ze heeft de twee-eiige tweeling negen maanden in haar buik gedragen.

Quote Stacey had haar gezin compleet en was goed in zwanger zijn Joris Renskers ,,We delen foto's van de kinderen op Facebook, zijn binnenkort aanwezig op haar bruiloft, en ze is in Nederland op bezoek geweest'', vertelt Joris. ,,Stacey ziet Lola en Flint als kinderen van heel goede vrienden.''



Marc en Joris vormen een gelukkig gezin met de tweeling en jongste zoon Loek (1), geboren met hulp van een andere Amerikaanse draagmoeder. ,,Ik kon het me nooit voorstellen dat een vrouw haar eigen kind weggeeft'', zegt Marc. ,,Ik kan me wel voorstellen dat je een eicel doneert, en dat een vrouw een kind draagt dat niet van haarzelf is. In Nederland vindt iedereen er wat van. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dat vrouwen een kind voor een ander dragen.''

In Nederland kan een beperkt aantal stellen terecht in het VUmc in Amsterdam, het enige ziekenhuis in Nederland waar behandeling met ivf-draagmoederschap mogelijk is. Homostellen worden sowieso uitgesloten, omdat beide wensouders genetisch materiaal moeten afstaan. Daarom wijken veel paren uit naar de Verenigde Staten of Canada, waar een traject gemiddeld een ton kost. ,,In Amerika worden draagsters erg gewaardeerd'', zegt Paul Keetman van Stichting Wensouders. ,,Voor hen voelt het niet als een kind 'afstaan'.''

Bij de Canadese organisatie Egg Helpers groeit het aantal stellen (uit ruim 25 landen) dat geholpen wordt gemiddeld met 20 procent per jaar. Vorig jaar was de stijging zelfs 36 procent, zegt directeur Scott Swanberg. ,,We krijgen elke maand één of twee verzoeken vanuit Nederland. In de afgelopen vijf jaar hebben elf Nederlandse stellen een kind gekregen via eiceldonatie en een draagmoeder.''

Volledig scherm © Shody Careman Dat de belangstelling groot is, ziet ook Stichting Meer dan Gewenst. Op informatiemiddagen speciaal voor homomannen met een kinderwens zitten gemiddeld 70 mannen in de zaal. ,,We zien dat een groeiend percentage van de deelnemers het liefst met de hulp van een draagmoeder vader wil worden'', zegt bestuurslid en kinderwenscoach Sara Coster. ,,Het aantal paren dat via adoptie of pleegzorg voor een kind zou willen zorgen, neemt af.''



Marc en Joris verkozen een Amerikaans traject boven goedkopere en risicovolle alternatieven in Azië, Oekraïne en Georgië. De screening in de VS en Canada is grondiger en betrouwbaarder. Een draagmoeder moet een 'voltooid gezin' hebben, psychisch en fysiek gezond zijn, probleemloze zwangerschappen hebben gehad en geen schulden hebben.



,,Het is een behoorlijke kostenpost, maar het voelde niet goed om dit via een ander land dan de VS te doen'', zegt Joris. ,,We willen onze kinderen kunnen vertellen wie de biologische moeder is. Met beide draagmoeders hebben we goed contact.''

Eiceldonor

Via een Amerikaanse bemiddelingsorganisatie zoeken Joris en Marc in de databases naar een geschikte eiceldonor. Ze bladeren door profielen met foto's, uiterlijke kenmerken en medische achtergronden. Hun donor moet vooral gezond, sportief, creatief en hoogopgeleid zijn. Uiteindelijk wordt een ballerina de eiceldonor.

De bemiddelingsorganisatie regelt de koppeling aan een draagmoeder. Die vult uitgebreide vragenlijsten in over opvoeding, geloof, hobby's en interesses en kiest op basis van het profiel van de wensouders voor wie ze draagster wil zijn. Vervolgens is er skypecontact en uiteindelijk een ontmoeting om tot een akkoord te komen.

Joris: ,,De matching gebeurt heel zorgvuldig. Je moet bij elkaar passen en dezelfde ideeën hebben over ethische kwesties als abortus. Juridisch is alles dichtgetimmerd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Het voelde prettig.''

Eerst komen ze uit bij Latoya, een hippe draagmoeder met een voorliefde voor R&B. Marc. ,,Ze vroeg ons om een boek voor te lezen, en dat in te spreken op een bandje. Dan zou ze dat af en toe op haar buik leggen, zodat de baby kon wennen aan onze stemmen.''

Uiteindelijk zijn er uit de eicellen van de donor en het sperma van de vaders zestien embryo's ingevroren. Maar na drie mislukte pogingen besluiten ze gezamenlijk om het traject te stoppen. Joris: ,,Ook Latoya was van slag dat het niet lukte. Het trok een zware wissel op haar lichaam. Via skype waren we getuige van de zwangerschapstest. We waren allemaal teleurgesteld. Je deelt zo'n intens moment met elkaar. Het voelde echt alsof we het samen deden.''

Tweeling

In de zoektocht naar een andere draagmoeder komen ze uit bij Stacey. De dan 37-jarige Amerikaanse heeft al twee kinderen van zichzelf, en had voor twee heterostellen twee keer een tweeling gedragen. Later adopteert ze nog een kind uit China. ,,Stacey had haar eigen gezin compleet. Ze was goed in zwanger zijn en had er weinig last van.''

Bij Stacey worden twee embryo's teruggeplaatst. De eerste poging slaagt. ,,Op de belangrijke momenten waren we erbij, zoals bij de bevruchting en de twintig weken-echo.''

Al tijdens de zwangerschap moeten Marc en Joris juridische procedures doorlopen voor erkenning van en het gezag over de baby's. Bij twintig weken zwangerschap staan ze met z'n drieën bij de rechter. Stacey verklaart dat ze niet de biologische moeder is van de kinderen die ze draagt en dat ze afstand doet; Marc en Joris erkennen de ongeboren vrucht. Marc: ,,Dat moesten we met de hand op de Bijbel zweren. Dan sta je tegenover elkaar terwijl we hetzelfde doel voor ogen hadden. We wisten dat het goed zou komen.''

Quote Het was spannend om met de kinderen door de douane te lopen Marc Faber Vlak voor de geboorte regelen ze het gezag, zodat tijdens de bevalling ook voor het ziekenhuis duidelijk is dat Marc en Joris de zeggenschap hebben. Vanwege een medische noodzaak (spoedkeizersnede) verblijven ze tijdens de bevalling in een andere kamer. Joris: ,,We waren supergespannen. De tijd tikte tergend langzaam weg. Bij elk geluid op de gang zaten we recht overeind in de stoel. Zodra de tweeling geboren was, kwam een zuster dat direct melden. De echtgenoot van Stacey heeft foto's gemaakt van de geboorte.''



Om geen hechtingsproces op gang te brengen, wordt de pasgeboren tweeling direct na de eerste medische controle naar Marc en Joris gebracht. De draagmoeder moet vanaf dat moment officieel toestemming krijgen om de kinderen te mogen zien; die ruimte hebben ze haar gegeven.

Paspoort

Hoewel het in de VS is toegestaan om twee mannen op het geboortecertificaat te zetten, moet volgens de Nederlandse wet altijd de biologische moeder vermeld worden. Na de geboorte krijgen de kinderen een Amerikaans paspoort. Marc en Joris hebben een document waarin de draagmoeder verklaart dat ze het goed vindt dat ze met de kinderen naar Nederland reizen. Marc: ,,Het was spannend om met de kinderen door de douane te lopen. We hadden verhalen gehoord van stellen die in Azië problemen kregen.'' In Nederland vragen ze bij de gemeente een Nederlands paspoort aan voor de kinderen. Daarna moeten mannen een procedure voor stiefouderschap doorlopen om ook beiden de juridische ouders te worden.

Als Marc en Joris een paar jaar later een derde kind willen, moeten ze op zoek naar een andere draagmoeder. Stacey is op een leeftijd dat een zwangerschap fysiek en medisch risicovoller is. Ze komen uit bij Julie, die draagmoeder is voor Loek.

Marc en Joris vechten tegen vooroordelen. Alsof ze een kind hebben 'gekocht', terwijl gewoon sprake is een genetische band. De kosten zitten vooral in de reizen naar de VS, medische behandelingen van eiceldonor (hormoonbehandeling) en draagmoeder (ivf) en juridische procedures. ,,Van het hele bedrag gaat misschien maar een vijfde naar de draagmoeder'', zegt Marc.