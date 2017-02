Zieke Rico-Jay (8) en moeder overdonderd na gift Jan de Hoop

Rico-Jay lijdt aan een ernstige darmaandoening. Een ingreep in het ziekenhuis in Boston is mogelijk, maar wordt niet door de Nederlandse zorgverzekeraar vergoed. Reinette begon een crowdfundingsactie en daarin is nu een grote stap gezet doordat de 16 duizend euro die Jan de Hoop won in het RTL spelprogramma 'Weet ik veel' naar Rico-Jay gaat. ,,Het was zaterdagavond één ontploffing van lieve en warme berichten”, zegt Reinette.

Raadsel

Volledig scherm Jan de Hoop tijdens de spelshow. © Screenshot Weet Ik Veel Reinette weet nog altijd niet hoe het programma ‘Weet ik veel’ van Linda de Mol op het spoor van Rico-Jay is gekomen. Een maand of drie geleden kregen ze een telefoontje uit Hilversum van een redacteur die niet mocht zeggen voor welk programma hij belde, maar die ervan verzekerd wilde zijn dat zij op een bepaald moment met z’n allen thuis zouden zijn. En hij wilde zeker weten dat zij ook bij groot nieuws haar kaken op elkaar weet te houden.



Tweeënhalve maand geleden viel presentator De Hoop bij hen binnen met een complete cameraploeg. Ondanks dat ze wisten dat er iets bijzonders ging gebeuren, waren ze toch nog totaal overdonderd. Helemaal toen De Hoop vertelde dat er 16.000 euro voor Rico-Jay is. Het was een feestje, binnenshuis. Iedereen hield zich stil, maar wilde het wel van de daken schreeuwen.

Bijna genoeg

Nu hebben ze iets meer dan 60.000 euro binnen. Nog ongeveer 10.000 verwijderd van wat nodig is. ,,Maar ik hoop dat we in de zomervakantie naar Boston kunnen gaan”, zegt De Boer. Daar kan dan de stoma worden weggehaald en langzaam het gebruik van de darmen op gang worden gebracht.