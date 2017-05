'Dumoulin bewees op de Stelvio dat hij een groot kampioen is'

Het was de dag dat Dumoulin wegens darmproblemen van de fiets moest en door die sanitaire stop twee minuten verloor op zijn concurrenten. ,,Je bent een jonge renner en dan overkomt je zoiets ongewoons. De hele wereld kijkt mee. Hier zag je ook dat wielrennen vallen, vallen, vallen en weer opstaan is. Je moet mentaal zo sterk zijn. Tom bewees dat hij niet alleen fysiek een groot kampioen is'', aldus Spekenbrink, die nog niet wist wat de avond in Milaan zou brengen. ,,Dat is iets waar we nog niet over hebben nagedacht.''



Spekenbrink: ,,Ik had gehoopt op top tien en misschien een goede top tien. En dat eigenlijk met een doel verderop: we wilden leren en beter worden. Nee, dit had ik niet verwacht. We moeten hier enorm van genieten en dan weer over de toekomst gaan nadenken.''