Dumoulin: Dit is niet te beschrijven

Dumoulin was voor de tijdrit in Milaan erg nerveus, zo bekende hij. ,,Ik moest kalm blijven, maar dat lukte bijna niet. Maar ik heb het gedaan. Ik had gelukkig weer goede benen. Ik moest wachten totdat Quintana over de finish zou komen. Mijn ploegleider vertelde me op een gegeven moment dat ik al had gewonnen. Maar plotseling gaf de televisie weer aan dat Quintana terug was gekomen tot drie seconden. Gelukkig klopte dat niet. Dit is echt zo geweldig'', zei de eerste Nederlandse winnaar van de Giro.