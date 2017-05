Dumoulin raakt belangrijke knecht kwijt, Kelderman naar huis na botsing met motor

Dumoulin baalt van wegvallen meesterknecht Kelderman

17:58 Tom Dumoulin reed vandaag naar de derde plaats in de eerste serieuze bergrit van de Ronde van Italië. Dat was een indrukwekkend optreden, dat hem dinsdag na de individuele tijdrit zo maar in de roze leiderstrui kan brengen. Toch was Dumoulin niet tevreden.