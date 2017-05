Gaviria pakt eerste Giro-zege na geweldige etappe met waaiers

In de derde spectaculaire etappe in de Giro heeft sprinter Fernando Gaviria het teamwork van Quick Step afgerond. Hij was de snelste van een kleine waaier die in de slotfase ontstond. Gaviria kreeg ook het roze omgehangen.

Door Thomas Sijtsma

Twee dagen geleden gooide Lukas Pöstlberger nog roet in het eten. Gisteren schoot de voet van Caleb Ewan uit de pedaal, maar in de derde rit van de Giro zouden alle topsprinters in een waardige sprint elkaar treffen. Niets bleek minder waar.

Quick Step besloot in de laatste tien kilometer volle bak het peloton op de kant te gooien. De blauwhemden bleven met zeven man over in de eerste waaier, inclusief hun sprinter Fernando Gaviria en klassementsrenner Bob Jungels. Naast Gaviria zaten ook Giacomo Nizzolo en Nathan Haas in de eerste waaier. De klassementsrenners, onder wie Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Bauke Mollema, groepeerden in de tweede grotere waaier.

De relatief korte etappe van 146 kilometer naar Cagliari kreeg daarmee een prachtig einde. Door het vrije spel van de wind koerste geen renner niet met het mes tussen de tanden. Veel sprinters werden daar het slachtoffer van. Caleb Ewan en André Greipel werden verrast en ontbraken in de sprint, al was Greipel in eerste instantie wél mee.

Net als de voorbije dagen besloot een bescheiden groepje het ruime sop te kiezen. Ruimte kregen ze amper. De belangen van de sprinters zijn met een rustdag en een etappe naar de Etna te groot. Op 25 kilometer van het einde werden ze opgeslokt door voornamelijk werk van Lotto Soudal.

Een massasprint leek in de maak, tot Quick Step de knuppel in het hoenderhok gooide. Kop over kop zorgden zij voor de forsing. Gaviria werd door ploeggenoot Richeze in een zetel gebracht. De Colombiaan won met overmacht, voor Rüdiger Selig en Giacomo Nizzolo. Naast de ritwinst mocht Gaviria ook het podium op als nieuwe drager van de roze trui.

Jungels was als enige klassementsrenners mee in de voorste groep. De rest van de favorieten voor de eindwinst zaten in een groep op tien seconden van de Luxemburger. Alleen Rohan Dennis kan na drie ritten zijn klassementsambities opbergen. De renner van BMC verloor vijf minuten.

Volledig scherm Giro d'Italia 2017 - 100th Edition - 3rd Stage Tortoli' - Cagliari 148 km - 07/05/2017 - Andre Greipel (GER - Lotto Soudal) - photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2017 ! only BELGIUM ! © Photo News

Volledig scherm Team Lotto-Soudal leads the peloton during the third stage of the 100th Giro d'Italia, Tour of Italy, cycling race from Tortoli to Cagliari on May 7, 2017 in Sardinia. / AFP PHOTO / Luk BENIES © AFP