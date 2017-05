Giro eert door aardbevingen getroffen gebied

De tijdrit van dinsdag in de Ronde van Italië wordt verreden in de regio die afgelopen jaar in augustus en oktober en dit jaar in januari werd getroffen door ernstige aardbevingen. ,,Voor ons is de Sagrantino-etappe van groot belang. Het laat zien dat in deze gebieden het leven verder gaat en dat we ons kunnen herpakken'', zei burgemeester Nando Mismetti van Foligno.