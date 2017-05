Giro in beeld: gasten, analyse en interviews

Naast alle verhalen in de krant en op de website doen we in samenwerking met Eurosport de komende drie weken ook in beeld verslag van de Giro. De rode draad vormt het programma 'In Het Wiel', met Hidde van Warmerdam als presentator en ex-wielrenner en AD-columnist Thijs Zonneveld als analyticus.

Door Pim Bijl

Wat kunnen de kijkers verwachten?

Van Warmerdam: ,,Dagelijks vermakelijke en informerende wielerpraat. 's Ochtends voorbeschouwingen, gedurende de dag reportages, maar het zwaartepunt van de uitzendingen ligt duidelijk na de finish. Dan gaan we live en staan Thijs en ik op locatie voor een directe blik op de wedstrijd. Dan halen we ook de eerste reacties op van bijvoorbeeld de Nederlanders."

Zonneveld: ,,We analyseren dan de etappe en praten na met de hoofdrolspelers op verschillende locaties. Halen reacties op in de mixed zone, bij de bussen van de teams, maar het kan ook zijn dat we bij een ziekenhuis te vinden zijn als een van de favorieten is uitgevallen."

Vanuit welke gedachte is dit idee ontstaan?

Zonneveld: ,,In het wielrennen is er een enorm informatiegat direct na afloop van klassiekers en etappes in grote rondes. In de Tour de France valt dat nog mee door de grote hoeveelheid journalisten ter plaatse. Maar in de Giro van vorig jaar met Steven Kruijswijk zagen we ineens hoeveel mensen er vergeefs zitten te wachten op analyses en reacties. In de krant van de volgende dag kun je een heel mooie verdieping maken, maar wij springen nu in dat gat direct na de etappe."

Van Warmerdam: ,,Wij kunnen nu ook de reactie laten zien van de Nederlander die derde in de etappe wordt of op de achtergrond een fantastische prestatie heeft geleverd. Die zie je normaal gesproken niet of pas veel later."

Er schuiven ook gasten aan. Aan wie moeten we denken?

Van Warmerdam: ,,Oud-wielrenner Michiel Elijzen zal ook analyses verzorgen. Verder halen we mensen uit de koers erbij. Dat kan de ploegleider van Lotto-Jumbo zijn, of juist een van de renners. Ook zullen er buitenstaanders met een wielerhart langskomen."

Zonneveld: ,,De namen liggen van tevoren nog niet geheel vast. Voor een groot deel komen die gasten uit de Giro, maar rond de vlakke etappes kan er bijvoorbeeld iemand aanschuiven die specifieke kennis heeft over het sprinten. En op de dag van de tijdrit iemand die iets over de speciale tijdritfietsen kan uitleggen."

Het kan zomaar een oranje- gekleurde Giro worden. Ligt de nadruk dan ook op de Nederlanders?

Van Warmerdam: ,,We kiezen de Giro natuurlijk niet geheel toevallig. Vanuit Nederlands perspectief is het dit seizoen dé wedstrijd. We hebben te maken met een buitengewoon goede wielergeneratie en we gaan hun verhalen laten zien."

Zonneveld: ,,Vorig jaar won Kruijswijk de Giro bijna. En nu starten er zelfs vier van onze zes beste ronderenners van dit moment, met Kruijswijk, Bauke Mollema, Tom Dumoulin en Wilco Kelderman. Dat de eerste drie zelfs voor het podium gaan, is uniek. Die strijd kunnen de mensen thuis nu nog beter volgen."