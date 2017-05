Gorka Izagirre wint na prachtige strijd

De achtste etappe in de Giro is gewonnen door de Spanjaard Gorka Izagirre. Hij versloeg in een lastige finale medevluchters Giovanni Visconti en Luis León Sánchez.

Door Pim Bijl

Op weg naar Peschici zochten vijftien man hun geluk via een lange ontsnapping, Ver voor de finish reden vijf man daaruit weg: Giovanni Visconti, Gorka Izagirre, Valerio Conti, Luis León Sánchez en Gregor Mühlberger. Zij bestookten elkaar voortdurend in de lastige finale met twee hellingen, daarvan werd Mühlberger het slachtoffer. In de laatste kilometer kwam het peloton nog akelig dichtbij.

Die finale was lastig. Op de oplopende stroken bleek Izagirre over de beste benen te beschikken. Valerio Conti schakelde zichzelf uit door een valpartij in een haakse bocht. Izagirre profiteerde en kreeg een aantal meters cadeau. Visconti leek nog even het gat dicht te rijden, maar het was Izagirre die zijn eerste etappezege in een grote ronde binnenhaalde. In eerste instantie was de dolgelukkige Spanjaard vooral naar Italië afgereisd om te knechten voor zijn kopman en Giro-favoriet Nairo Quintana.