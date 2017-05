Kruijswijk bereikt ongeschonden de finish

De kopman van LottoNL-Jumbo kwam gisteren nog ten val in de rit naar de Etna en moest met schaafwonden naar boven fietsen, maar woensdag was hij al goed hersteld. ,,Het ging prima'', aldus Kruijswijk op de website van zijn ploeg ,,Ik had weinig last van mijn wonden. Het was vandaag een dag om doorheen te komen en dat ging goed.''

Kruijswijk, die vorig jaar door een val in de negentiende etappe de roze trui kwijtraakte, zat keurig in het peloton en bleef vijftiende in het klassement. ,,De laatste 40 kilometer waren continu door dorpjes en steden. De jongens hebben mij goed van voren gehouden en ik hoefde zelf weinig te doen'', zei Kruijswijk.