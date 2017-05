Kruijswijk voelt dat de vorm beter wordt richting de laatste week

,,Ik had wel vertrouwen in mezelf, maar als je dan in de eerste week zulke klappen krijgt dan ga je een beetje twijfelen. Dus ik dacht ga er gewoon vanaf begin af aan scherp in en dan zien we wel waar ik eindig'', aldus Kruijswijk, die na zijn negende plek nog steeds nipt buiten de top tien van het klassement staat. ,,Maar gelukkig kon ik hem deze keer wel doortrekken. Dit is wel iets waar we verder mee kunnen, maar het moet nog wel wat beter. ''



Kruijswijk voelde zich vandaag wel beter dan tijdens de rit naar de Blockhaus, toen hij nog kampte met de naweeën van een val en veel tijd verloor. ,,Ja, ik was wel een beetje bang natuurlijk dat me vandaag hetzelfde ging overkomen. En zeker op zo’n explosieve klim. Ik had er wel schrik van, maar ik dacht gewoon doen, en als het gebeurt, jammer dan. Dan zien we wel. Maar gelukkig ontplofte ik deze keer niet helemaal en kon ik redelijk bijblijven.''



De klassementsrenner van Team LottoNL-Jumbo voelt dat zijn vorm beter wordt en ziet uit naar de laatste week. ,,Ik zit niet bij de eersten, maar volgens mij ook weer niet heel ver achter die mannen. Als ik deze lijn kan doortrekken dan heb ik weer vertrouwen in de laatste week. De conditie is er gewoon, maar het moet wel kloppen.''