Mollema: Heracles moet wel lukken in kolkende Kuip

Door Pim Bijl

De kopman van Trek vertelde het na de door Fernando Gaviria gewonnen Giro-etappe in Messina. ,,De benen waren goed, maar het was niet zo’n fijne dag. Slechte wegen, met veel gaten en een supernerveuze finale met al die mensen in de stad. Het was best link. Maar de mannen hebben mij goed vooraan gehouden.’’

Een dag eerder, met de eerste finish bergop bovenop de Etna, had hij zich niet goed gevoeld. ,,Onderaan de slotklim dacht ik: ‘ik weet niet of het wat wordt’. Ik had geluk dat het tegenwind was op de klim. Daardoor werd er niet echt aangevallen, op een paar speldenprikjes na. Daar was ik blij mee.”

Zorgen zegt hij zich niet te maken. ,,Ik heb zes weken geen koers gereden voor de Giro. En had er al een beetje rekening mee gehouden dat ik niet 100 procent super was geweest. In de laatste week ligt het zwaartepunt, daar moet je echt heel goed zijn.”