Ploegleider Sunweb over Dumoulin: ik hoop dat alle ellende achter de rug is

,,Het was een lange dag, veel klimmen. Het had veel slechter gekund. Er reed een grote groep weg, die prima was voor ons. Pas toen het gat heel groot werd, zijn we gaan controleren'', vertelde Roberts, die blij was met de steun daarbij van de ploegen LottoNL-Jumbo en Quick-Step.

Dumoulin had een dag na zijn sanitaire noodstop geen darmproblemen meer. ,,Hij was in orde, dus ik hoop dat alle ellende achter de rug is. Het had ook voor hem moeilijker kunnen zijn vandaag, maar gelukkig is alles rustig gebleven'', aldus Roberts. Wat volgt zijn nog drie zware bergritten waarin Sunweb, dat woensdag de Duitser Phil Bauhaus zag opgeven, vol aan de bak moet. Roberts: ,,Tot dusver hadden we steeds de mensen op de juiste plaats, zoals Laurens ten Dam twee keer in de ontsnapping, zodat hij kon afzakken om Tom te helpen. Dat verwachten we de komende dagen ook van hem en van Simon Geschke, wiens benen ook goed genoeg lijken te zijn.''