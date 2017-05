Waarom de Giro interessanter is dan de Tour

Door Thomas Sijtsma

De Italianen werken met ziel en zaligheid aan een prachtige editie van hun Giro d'Italia. Het is de 100ste editie. Met het gevoel voor traditie en historie zit het bij de bewoners van de laars doorgaans wel snor. Gecombineerd met het uitdagende parcours, het schitterende deelnemersveld en Italiaanse enthousiasme gaat het ongetwijfeld een onvergetelijke editie worden.

Volledig scherm Nibali won in 2016 © EPA Toch wordt de komende Ronde van Italië er eentje met een traan. Oud-winnaar Michele Scarponi (37) overleed twee weken voor de start na een aanrijding met een busje. Door zijn ploeg Astana was hij aangewezen om als kopman van de ploeg door zijn geboorteland te rijden. Er is geen vervanger voor de overleden Scarponi aangewezen, Astana start de Giro met acht man.



Deelnemers

De startlijst van de 100ste editie van de Giro d'Italia is een om je vingers bij af te likken. Het wemelt van de Italiaanse publiekstrekkers en buitenlandse wereldtoppers. Van de start op Sardinië tot aan de tijdrit in Milaan gaan de mastodonten vechten als leeuwen.

Volledig scherm Nairo Quintana © EPA Met Vincenzo Nibali en Nairo Quintana keren twee oud-winnaars terug naar de ronde. Zij worden belaagd door zeker zeven of acht uitdagers die allen kans maken op de felbegeerde roze trui. Onder hen zijn drie Nederlanders.



Favorieten eindzege



Vincenzo Nibali (32 jaar, Bahrain-Merida)

De winnaar van 2016 strijdt met een nieuwe ploeg voor de eindzege. De beste Italiaanse ronderenner van het lopende decennium stond zeven keer op het eindpodium van een grote ronde. De Giro d'Italia staat inmiddels twee keer op zijn naam. Onbekend is de kracht van zijn nieuwe ploeg. Maar met Franco Pellizotti, Giovanni Visconti en Konstantin Siutsou wordt hij in ieder geval gesteund door ervaren rotten.



Nairo Quintana (27 jaar, Movistar)

Met nog geen 60 kilo schoon aan de haak is de Colombiaan gemaakt voor het hooggebergte. Laat de organisatie van de Giro toevallig een voorliefde hebben voor onbegaanbare bergpaden met afschrikwekkende stijgingspercentages. Quintana won de Giro in 2014 en afgelopen jaar was hij nog de beste in de Ronde van Spanje. In juli probeert Quintana ook nog de Tour de France te winnen.

Volledig scherm Steven Kruijswijk krijgt zoenen van de missen © EPA Geraint Thomas (30 jaar, Team Sky)

Waar het bij veel klassementsrenners nog gissen is naar de vorm, is dit bij Geraint Thomas duidelijk. Vorige week bewees hij de beste te zijn in de Ronde van de Alpen. Samen met de andere kopman, Mikel Landa, beschikt Team Sky over veel mogelijkheden. Thomas ontwikkelde zich de laatste jaren in de schaduw van Chris Froome. In de Giro wil hij zelf oogsten.



Steven Kruijswijk (29 jaar, Lotto-Jumbo)

Simpel, Steven Kruijswijk was gewoon de beste wielrenner van de laatste Ronde van Italië. Maar toen was daar de afdaling van de Col Dell'Agnello en die vreselijke valpartij. Weg droom, weg Giro. Door zijn val werd hij vierde in het eindklassement. Dit jaar is zijn team sterker. Revanche lonkt voor de Brabander.



Tom Dumoulin (26 jaar, Sunweb)

Tom Dumoulin heeft zich voor het eerst in zijn leven echt voorbereid op een klassement in een grote ronde. De Limburger is een paar kilo lichter dan voorheen en dat kan ten koste gaan van zijn sterke tijdrit. In de bergen kan hij in ieder geval lang mee. In Luik-Bastenaken-Luik testte hij voor het eerst zijn benen na de hoogtestage op de Canarische eilanden.



De Giro d'Italia staat bekend om de soms mensonterende etappes met sneeuwmuren aan weerszijden van de weg en paden waar zelfs geiten niet op kunnen lopen. Toch krijgen de sprinters ook zes of zeven kansen om voor hun kansen te gaan. Die kansen liggen met name in de eerste week als vanaf de hak van de laars naar het noorden van Italië wordt gereden.

Favorieten sprintzeges



André Greipel (34 jaar, Lotto-Soudal)

De Duitser André Greipel is al ruim twaalf jaar actief in het peloton. Ritzeges in de grote rondes heeft hij genoeg. De laatste twee seizoenen richtte hij zich, net als dit jaar, op de combinatie Giro-Tour. In de laatste Giro had hij een paar opstartproblemen, maar hij wist de 5de, 7de en 12de etappe uiteindelijk te winnen.



Caleb Ewan (22 jaar, Orica-Scott)

De sprinter die met zijn tong het voorwiel probeert te likken. Nog altijd pas 22 jaar, maar wint de ene massasprint na de andere. Dit seizoen won hij vier ritten in de Tour Down Under. Vroeg in vorm dus. De oogst in grote rondes tot nu toe is een rit in Spanje. Dat gaan er in de toekomst nog veel meer worden.

Fernando Gaviria (22 jaar, Quick-Step Floors)

Nog zo'n jonkie met een enorme explosiviteit in zijn benen. De Colombiaan Gaviria is een generatiegenoot van Ewan en bestormt in hoog tempo de wereldtop. De belangrijkste zege op zijn erelijst is voorlopig nog Parijs-Tours 2016. Won dit jaar ook al een rit in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Algarve.



Giacomo Nizzolo (28 jaar, Trek-Segafredo)

Op de lijst met sprinters mag niet een snelle Italiaan ontbreken. Nizzolo is samen met teamgenoot Bauke Mollema het heetste hangijzer van de ploeg. De Italiaan wint voor een sprinter niet heel veel, toch eindigt hij altijd kort. Nizzolo veroverde de laatste twee jaar de rode sprinterstrui in Italië.



Sacha Modolo (29 jaar, UAE Team Emirates)

Naast Nizzolo verschijnt nog een watervlugge Italiaan aan de start van de 100ste editie van de Giro d'Italia. Zijn beste Giro-jaar beleefde Modolo in 2015, hij won twee etappes. Modolo is in vorm, getuige zijn twee sprintzeges in de Ronde van Kroatië.

Volledig scherm Fernando Gaviria © EPA

Parcours



Met negen ritten in de bergen en nog eens negen ritten over geaccidenteerd terrein is deze Giro d'Italia voor de vrije geesten in het peloton perfect. Ongetwijfeld worden aanvallen beloond met ritzeges. Gianluca Brambilla, Luis Leon Sanchez, Ben Hermans, Bob Jungels, Darwin Atapuma, Valerio Conti en Alexander Foliforov hebben handenwrijvend naar de parcourspresentatie gekeken. Reken maar dat ze hun benen testen zodra de wegen oplopen.

Voor enkele ritten is het de moeite waard om de agenda volledig schoon te vegen. Zo is dag vier, op maandag 8 mei, de dag dat het klassement in eerste plooi gaat vallen. Finishplek Rifugio Sapienza ligt halverwege de Etna. Gegarandeerd schitterende plaatjes dus.

Dinsdag 16 mei, nog zo'n dag. Tom Dumoulin en Rohan Dennis gaan een mini-wereldkampioenschap tijdrijden tegen elkaar doen. Het vlakke parcours van ongeveer 40 kilometer gaat het klassement opnieuw opschudden. Het is de uitgelezen kans voor Dumoulin om een klap uit te delen aan de concurrentie.



De veertiende rit wordt gereden op zaterdag, dat scheelt een vrije dag aan het einde van het jaar. De etappe staat in het teken van Fausto Coppi. Vanuit zijn geboorteplaats Castellania wordt gereden naar de slotklim bij het heiligdom van Oropa. Enrico Battaglin, de Italiaan van Lotto-Jumbo, kwam daar in 2014 solo aan. Misschien kan een Nederlander van dezelfde ploeg dat kunstje herhalen.



Na de laatste rustdag is de zestiende rit een om van te gruwelen. De Mortirolo en de Stelvio op een dag beklimmen. Welke mensenhater bedenkt dat? Wie hier geen goede benen heeft, is gezien voor de rest van de Giro. Dit is dé rit.

Volledig scherm © EPA

Eigenlijk is het vanaf deze rit een groot wielerfeest met elke dag steile beklimmingen en prachtige afdalingen. Op zondag 21 mei ligt de absolute eindstreep van deze 100ste Giro. Het peloton, of wat daar nog van over is, besluit het spektakel met een tijdrit in Milaan.