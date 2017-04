Aan kanker overleden Bas (45) herdacht tijdens kampioenswedstrijd

Spelers dragen rouwbanden. De platte kar blijft in de garage, de diskjockey komt niet. ,,We hadden van alles in petto, maar we vinden dat we dit kampioenschap op gepaste wijze moeten vieren.’’ ,,Ingetogen’’, zegt elftalleider Bas van Raaij. Een biertje drinken, een hapje eten.



De eerste wedstrijd van het seizoen werd gelijkgespeeld, daarna werd vrijwel alles gewonnen. Ook dankzij Bas. Die in de winterstop naar de dokter ging omdat hij zich niet goed voelde. ,,Ik weet nog goed toen we het slechte nieuws te horen kregen. We waren aan het trainen.’’