Brand legt grote stal in Gassel in de as, paarden op tijd naar buiten

Er zijn geen gewonden gevallen en de brand is uiteindelijk niet overgeslagen op het huis op het terrein. Wel is de rookontwikkeling groot; die trekt over de Maas onder meer richting Overasselt. De brandweer heeft onder andere hoogwerkers nodig om bij de vlammen te kunnen.



Voorbijgangers

De brand werd rond 03.00 uur opgemerkt door voorbijgangers op de Maasveld (N321). Die waarschuwden de brandweer. De hulpdiensten schaalden al snel op naar 'zeer grote brand' en hebben de bewoners gewekt. Rond 05.00 uur was de brand onder controle. De brandweer vermoedt nog wel een paar uur bezig te zijn voordat de vlammen volledig zijn gedoofd.



De provinciale weg blijft voorlopig afgesloten.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de brandweer stonden er kleine materialen in de schuur en lag er hooi.