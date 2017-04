Havik blijft dag weg na wegvliegen tijdens vogelshow in Grave

Het korps uit Cuijk kwam daarop met een hoogwerker ter plekke en reikte, met de valkenier in de bak, bijna tot aan de vogel. ,,Maar de buizerd weigerde te komen. Ook op de vrouw van de valkenier, die beneden stond, reageerde hij niet’’, beschrijft Van de Pol.



Net toen de valkenier en brandweerlieden de actie wilde stoppen, riep de vrouw op de grond nog een laatste keer, terwijl ze een lok-kuiken omhoog hield. Daarop reageerde de havik wel en landde veilig op de arm van de valkeniersvrouw.



Volgens Van de Pol had het dier de vrije nacht en dag in Grave goed doorstaan. ,,De buizerd was helemaal in orde, hij had alleen een beetje honger. Want ja, het kuiken was binnen enkele seconden naar binnen!’’