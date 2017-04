Herstel stuw Grave eind juli klaar

Voorzitter wijkraad Grave 'aangevallen' na kap van bomen

9 april GRAVE - De gemoederen over het weghalen van een flink aantal bomen en struiken zijn deze week in Grave zo hoog opgelopen, dat de voorzitter van de wijkraad de Zittert/het Rode Dorp naar eigen zeggen is aangevallen. ,,Een bewoner leek me wel te willen lynchen’’, zegt Richard van Cleef. ,,Ik zou bepaald hebben dat struiken weg moesten. Die man was niet voor rede vatbaar. Ik heb de politie maar op hem af gestuurd.’’