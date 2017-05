Herstelde jukken terug bij stuw Grave

Na de aanvaring bleken drie jukken nog te herstellen, twee andere moesten volledig opnieuw worden gemaakt. Dat is de laatste maanden gedaan op een scheepswerf in Rotterdam. De afgelopen dagen zijn de eerste drie jukken aan de stuwbrug - de John S. Thompsonbrug - gemonteerd. Komende week volgen de andere twee.

Op het moment dat zowel jukken als schuiven op hun plek hangen, gaat Rijkswaterstaat testen of alles weer goed werkt. Als dat het geval is, dan kan de tijdelijke breuksteendam die achter de stuw is aangelegd, worden weggehaald. De verwachting is dat de stuw in juli weer volledig operationeel is.