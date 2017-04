Messteker azc Velp: 'Slachtoffer stak zelf mes in voorhoofd'

DEN BOSCH/VELP - Een 27-jarige verdachte vluchteling uit Eritrea hield vanochtend vol dat de ex-vrouw van zijn broer zichzelf met een mes in het voorhoofd stak tijdens een ruzie in het azc in Velp.

De verdachte 'greep de hand van het slachtoffer vast' toen ze hém probeerde te steken met het wapen, beweerde hij in het gerechtshof in Den Bosch. Het mes 'schoot in haar gezicht' toen hij de hand losliet.

'Ongeloofwaardig'

Advocaat-Generaal De Goede noemde zijn verklaring 'volstrekt ongeloofwaardig'. Ze wees daarbij op de snijwonden in de wangen van de vrouw en sporen van verwurging in de hals van het slachtoffer.

Eis

De Goede eiste een celstraf van 4 jaar voor een 'poging tot doodslag'. De rechtbank in Den Bosch legde in eerste aanleg 3 jaar gevangenisstraf op. Tegen zijn veroordeling spande de man hoger beroep aan.

Vluchteling

De verdachte kwam in 2014 naar Nederland vanuit Eritrea. Volgens het Pieter Baan Centrum was de 27-jarige een 'bovengemiddeld' intelligent man, die in zijn thuisland werkzaam was als leraar. Hij sloeg op de vlucht nadat hij een conflict kreeg met het leger en de dictatuur. In Nederland zette de man zich in voor hulp bij de integratie van andere vluchtelingen. Volgens een psychiater was de verdachte volledig toerekeningsvatbaar.

De Eritreër vertelde dat hij geld had gegeven aan het slachtoffer, zodat ze haar vlucht naar Nederland kon betalen. De man hoorde op 27 januari 2016 dat de vrouw wilde scheiden van zijn broer. De verdachte wilde 'zijn geld terug'. Hij ging onverwacht bij het slachtoffer op bezoek in het azc in Velp.

Mes

Volgens het slachtoffer trok hij na een korte ruzie een mes uit zijn jas en stak haar daarmee in het gezicht. Met zijn andere hand begon de verdachte de vrouw te wurgen. Een vriendin van het slachtoffer schreeuwde dat 'er iemand doodging'. Twee mannen renden daarop de kamer binnen en trokken de verdachte van het slachtoffer af.

Onderduikadres

De gevolgen voor de vrouw waren groot. Ze kreeg acht hechtingen in haar voorhoofd en zal de rest van haar leven een litteken zien als ze in de spiegel kijkt. De vrouw vertelde tegen het gerechtshof dat ze nog altijd zeer bang is voor de verdachte. Na de steekpartij is ze ondergedoken: de vrouw verblijft op dit moment in een vrouwenopvang.