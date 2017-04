PVV wil strenger regime in gevangenissen na 'Grave'

Directe aanleiding voor de vragen is de vondst van telefoons en drugs in de gevangenis in Sittard in februari. Vandaag schrijven het AD en de Gelderlander over een soortgelijk incident in gevangenis de Oosterhoek in Grave. Justitie doet naar aanleiding van deze feiten onderzoek in Grave, twee medewerkers zijn geschorst.