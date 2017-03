Sluis Grave open om hoogwater, dam vooralsnog intact

GRAVE - De sluis bij Grave wordt woensdagnacht opengezet om de enorme aanvoer van water te kunnen verwerken. De waterstand in de Maas is de afgelopen dagen hard gestegen, onder meer door de aanhoudende regen in Nederland en België.

Voor de tijdelijke dam bij de Gravense stuw heeft dit vooralsnog geen gevolgen, maar Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht het waterpeil de komende dagen verder stijgen, dan zou het namelijk kunnen dat de dam deels afgebroken moet worden om voldoende water weg te kunnen leiden, zegt woordvoerder Maurice van de Graef van Rijkswaterstaat.

Meter afhalen

,,We verwachten nog meer water vanuit België. Vooralsnog kunnen we al het water geleidelijk wegvoeren zonder dat het gevolgen heeft voor de tijdelijke dam, maar de komende dagen kan er een situatie ontstaan waarbij het mogelijk is dat we een meter van de dam af moeten halen’’, aldus Van de Graef.

48 uur

,,De sluis bij Grave wordt vannacht ingezet als extra capaciteit om water door te laten’’, vervolgt de woordvoerder. ,,We houden alles scherp in de gaten. We kunnen 48 uur vooruit kijken. Als we nu weten dat er over twee dagen iets gaat gebeuren, dan kunnen we nu handelen.’’ Mocht de toplaag van de dam eraf gehaald worden, dan heeft dat beperkte gevolgen voor de scheepvaart, omdat het waterpeil voor de stuw zal dalen. ,,Alleen de hele diepe schepen zullen er dan niet meer door kunnen", zegt Van de Graef.

Benzeentanker

De stuw bij Grave raakte eind december zwaar beschadigd toen een benzeentanker er doorheen voer. De herstelwerkzaamheden zijn in volle gang. Totdat die klaar zijn, ligt er een tijdelijke breuksteendam om het water van de Maas te keren. Doordat de stuw nu nog maar deels functioneert, is de waterstand in dat deel van de rivier hoger dan gebruikelijk. Eén van de voorwaarden van de dam, die in januari werd aangelegd, was dat hij binnen 48 uur weer afgebroken moest kunnen worden, mocht dat vanwege het waterpeil nodig zijn.