Twee gewonden bij eenzijdig ongeval in Grave

Kop-staartaan­rij­ding in file op N321

9 februari GASSEL - Op de N321 tussen Beers en Gassel zijn donderdagochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan doordat de A73 bij Heumen was afgesloten. Veel verkeer koos daarom een route door Grave. Dat zorgde voor extra drukte op de N321.