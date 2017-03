De ‘herriebak’ van Overasselt zegt sorry

VideoOVERASSELT - De 26 jeugdige wagenbouwers uit Overasselt die tijdens de halfvastenoptocht in Millingen voor geluidsoverlast zorgden, maken hun excuses. Het was hun bedoeling om er een leuk feestje van te maken en zeker niet om voor overlast te zorgen.

Dat er overlast was bleek ook niet uit de reacties van het publiek, zeggen ze. Joeri Schuitemaker (18): ,,Ik heb eigenlijk alleen maar lachende gezichten gezien aan de kant. Mensen stonden zelfs te klappen.’’

Nou ja, op een gegeven moment kwam de organisatie in Millingen vragen of het niet wat zachter kon. Toen hebben ze de knop ook teruggedraaid. ,,En een eindje verderop weer open’’, geeft Harm van Wagenberg (18) eerlijk toe. Je bent jong en je wilt wat nietwaar?

Zie ook: Koe glijdt uit na herrie praalwagen en moet worden afgemaakt

,,Mensen van de Millingse prinsenwagen hebben zelfs bij ons staan dansen’’’ aldus Tom Thelosen (18). Waarmee hij maar gezegd wil hebben dat het gezellig was. En ja, de muziek was te hard. Ze geven het ruiterlijk toe. Ze hadden het zelf niet zo in de gaten. Had niet gemoeten. Maar het is wel gebeurd. Sorry, sorry. Zal niet meer voorkomen.

Niet welkom

Ze willen hun verhaal doen omdat ze afgeschilderd worden als ‘de herriebak uit Overasselt’. Zijn bang dat ze volgend jaar nergens meer welkom zijn. ,,Dat zou verschrikkelijk zijn. Dit is onze hobby. Hier zijn we vanaf oktober elke zondag en een paar avonden per week mee bezig.’’

Quote We hebben misschien wel 110 decibels gedraaid. Daar bieden we onze excuses voor aan. Jordi Cornelissen

En ‘ze’ zijn een groep van 26 jeugdige wagenbouwers uit Overasselt. Ze bouwen al negen jaar een praalwagen om mee te doen aan de carnavals- en halfvastenoptochten in de regio. Liefst zo veel mogelijk. Dit jaar had hun wagen als thema ‘Toy Story: Hoe oud je ook bent, vergeet nooit je jeugdsentiment’.

Tikkie te groot

Tijdens het carnaval zelf hadden ze hun eigen, kleinere, geluidsinstallatie op de wagen staan. Maar omdat voor de verlichte halfvastenoptochten in Millingen en Groesbeek een andere groep jongeren aanhaakte – en ze dus met meer man waren – kozen ze voor deze keer voor een grotere geluidsinstallatie. Tikkie te groot wellicht: er stonden tien boxen op hun wagen.

,,We hebben misschien wel 110 decibels gedraaid'', zegt Jordi Cornelissen (18). ,,Daar bieden we onze excuses voor aan.’’

Dode koe

Even voor alle duidelijkheid: met de dode koe – het dier schrok van een passerende praalwagen en viel - van boer Herman Scholtens vlakbij Millingen hebben ze niks van doen. ,,Niemand beschuldigt ons hoor, maar we worden er natuurlijk wel op aangekeken”, zegt Bart Arts (19). ,,We hebben contact gehad met Scholtens. Die weet ook dat wij het niet waren. We zijn daar niet eens langs gekomen.’’

Bars toegesproken

En dat ze in Millingen ‘uit de optocht’ gezet zijn? Nee. Niet dat ze weten. In Millingen werd ze zoals gezegd heel vriendelijke gevraagd of ze het geluid wilden temperen. Terwijl ze in Groesbeek wat bars toegesproken werden. ‘Veel te hard: jullie komen De Linde niet meer in’, kregen ze te horen. En: ‘Jullie hoeven volgend jaar niet meer terug te komen.’

Terwijl ze nota bene anderhalf uur hadden moeten wachten omdat hun praalwagen een lekke band had. En probeer op zaterdagavond maar eens aan een andere band te komen. Uiteindelijk vonden ze, via een kameraad, in Uden een vervangend wiel. Die is incluis gereedschapskist met de taxi naar Groesbeek gebracht. Hebben ze zelf vervangen. Toen konden ze alsnog de optocht in.

Veel geluid

Blij waren ze, en de muziek ging wat harder. ,,Maar we waren niet de enigen'', zegt Naomi uit Den Bosch (17). ,,Minstens een kwart van de wagens had best veel geluid.''