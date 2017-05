'Dierenbegraafplaats niet bedoeld voor as overleden mensen'

Mensen die eeuwige rust willen op het strooiveld van de nieuwe dierenbegraafplaats 't Jagtveld in Heumen, zullen in onzekerheid over hun laatste rustplaats sterven. Het is namelijk nog maar de vraag of de gemeente daar toestemming voor geeft. Ondernemer Jacky van Eldijk biedt de optie zodat de as van baasje en huisdier op dezelfde plek kunnen worden verstrooid. Voor een persoon kost dat 100 euro, voor een dier 15 euro, staat in de folder van 't Jagtveld.