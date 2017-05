File op A73 bij Malden door pech oude Rotterdamse metro

Onderscheiding voor Van der Weerden uit Malden

26 april MALDEN - Gerard van der Weerden uit Malden is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten als hoofd van de Proeftuin vanaf 1986, een onderzoeksfaciliteit binnen het Institute for Water and Wetland Research van de Radboud Universiteit.