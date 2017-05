'Leerling' en instructeur nauwelijks gewond na crash met zweefvliegtuig

'Politie had onthoofd lam moeten onderzoeken'

19 mei MALDEN/UTRECHT - Het onthoofde lam dat dinsdag in een Maldense wei is gevonden, had door forensische experts van de politie onderzocht moeten worden. Dat vindt psychologe Nienke Endenburg die verbonden is aan de Universiteit Utrecht en het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling.