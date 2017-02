Mittendorff blijft burgemeester van Heumen

Veiliger over de Lierseweg in Malden

16:50 MALDEN - Fietsers en wandelaars kunnen binnenkort veiliger over de Lierseweg in Malden. De gemeente Heumen verlaagt de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur op het onverharde pad, dat de bebouwde kom scheidt van het groene Lierdal. Bovendien hebben aanwonenden last van stof als de weg droog is.