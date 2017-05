'Politie had onthoofd lam moeten onderzoeken'

Dinsdagochtend vond schapenboer Henk Peters een kadaver van een lam in een weide aan de Hatertseweg. Het beest had een beetwond in de bil en de buikwand was daar opengescheurd. De kop was afgescheurd en is niet teruggevonden. In overleg met de politie heeft Peters het lam nog een nacht in de wei laten liggen en er een camera op gericht. Daarop is alleen een bezoek van een vos geregistreerd, die niet in staat is een kop af te bijten.