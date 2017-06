Skeeleraars verleggen hun grenzen: ruim 400 kilometer in twee dagen

Poging twee voor lijst karakteristieke panden Heumen

10 juni HEUMEN - Er is een nieuw plan om tot een lijst met beeldbepalende panden te komen in de gemeente Heumen. Een eerste opzet van de gemeente zorgde in 2015 voor ophef onder bezitters van karakteristieke woningen. Daarop besloot de Heumen het plan in te trekken en een andere manier te zoeken om beeldbepalende panden in de gemeente zo goed mogelijk te bewaren.