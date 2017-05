Zweefvliegers maakten 'voorzorgslanding' in boomtoppen

Voorzorgslandingen

Dit soort landingen zijn soms nodig omdat er te weinig thermiek is. Thermiek is de warme opstijgende lucht die zweefvliegtuigen langer in de lucht houdt. Als de toestellen sneller dalen dan verwacht, kiezen piloten ervoor de kist ergens anders neer te zetten. Meestal is dat een weg of vlakte in de buurt. Bij een noodlanding is sprake van acute nood, zoals brand of een mankement.