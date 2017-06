11 tips om op pad te gaan tijdens het pinksterweekend

Vanaf zaterdag kunnen kunstliefhebbers gebruikmaken van de stedelijke kunstwandelroute '20 op een rei' in Doetinchem. De route is één dag eerder officieel geopend. Kijk hier voor meer informatie.



Er is nog meer bedrijvigheid in Doetinchem. Van 1 tot en met 5 juni is wordt namelijk ook de Parkparade georganiseerd. Het muziek- en theaterfestival is voor iedereen toegankelijk. Bekijk hier het programma.



Er is nog meer te doen in de Achterhoek. Het blotevoetenpad in Gendringen is namelijk zaterdag voor het eerst open voor publiek. In Hengelo wordt zaterdagochtend om 11.30 uur het Solarpark geopend.



Op eerste en tweede pinksterdag vindt festival Over de Top plaats in Lichtenvoorde. Tickets voor het muziekfestival zijn nog verkrijgbaar. Kijk hier voor de line-up van het festival.