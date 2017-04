15 jaar na dood Bart de Graaff: 'Een nieuwe Bart is er niet'

Kom bij Mirjam de Graaff niet aan met termen als ‘plekje geven’. ,,Bullshit. Het slijt wel, maar iemand hoeft toch maar op het juiste knopje te drukken en ik moet huilen. Je kunt het niet uitzetten en dat hoeft ook niet. Ik mis hem nog zó vaak. In het begin was dat heel zwaar. Was ik echt boos op mensen als ze niet vroegen hoe het met me ging. Vond ik het moeilijk als we een avond uit eten gingen en we hadden het amper over Bart gehad. Dat verdwijnt toch.”



Bij BNNVARA is 25 mei, zijn sterfdag, een vrije dag. ,,Dan gaan we elk jaar borrelen op het strand van Zandvoort. Iedereen van de omroep is dan welkom, ook oud-medewerkers. Ze hebben nu alleen een beetje pech, want het is Hemelvaartsdag. Nee, ook dan geen ingewikkelde speeches of woordjes, gewoon samen een drankje doen. Afgelopen zondag, de dag dat Bart vijftig zou zijn geworden, was dat ook zo. Zijn we met ons gezin en mijn moeder uit eten geweest. Hebben we geproost op Bart, maar dan gaan we niet heel geforceerd herinneringen ophalen. Dat doen we twee weken eerder, of later. Als het ons uitkomt.”