25-jarige met syndroom van Down vermist na bezoek aan Utrecht

Volgens de politie is het onduidelijk waar Mitchell, die met een gezelschap op pad was, in- en uitgestapt is. Vermoedelijk is hij rond 15.00 uur op de trein richting Amsterdam gestapt. Instanties, waaronder de NS, zijn naar Mitchell op zoek.



Oproep

Via Burgernet is een oproep met signalement van Mitchell verspreid. De 25-jarige is ongeveer 1.62 meter lang, heeft donkerblond stekelhaar en droeg op het moment voor zijn vermissing een zwart-wit bomberjack en sportschoenen.



Mensen die Mitchell gezien hebben, wordt gevraagd de politie te bellen.