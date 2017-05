Aangifte tegen ex-wethouder Culemborg wegens machtsmisbruik

In het radio-programma Argos zei Geertzen dat Fair Play ‘een club vol criminele elementen’ was en dat hij de voorzitter in 2012 bewust een onuitvoerbaar voorstel voor de toekomst had gedaan om van de club af te komen.

Volgens de toenmalige CDA-wethouder bestond de kern van Fair Play uit raddraaiers die verantwoordelijk waren voor inbraken, autobranden en het intimideren van de medebewoners van de probleemwijk Terweijde.

Aangifte

Nadat voormalig voorzitter Machid el Boustati de radio-uitzending op 20 mei hoorde, sprak hij met een aantal andere oud-leden van de club en besloten ze samen dat er een aangifte tegen Geertzen moest volgen. Boustati is vandaag naar de politie geweest om een afspraak te maken voor de aangifte door enkele tientallen mensen die zich benadeeld voelen.

,,Deze man is een bedreiging voor de samenleving’’, zegt El Boustati, die ook gemeenteraadslid in Culemborg is. ,,Hij zorgt op deze manier voor een tweedeling in de maatschappij. Er moet in mijn ogen een grondig onderzoek komen naar wat er destijds gebeurd is.’’

Voorstel

In de zoektocht naar een nieuwe accommodatie kreeg de club in 2012 het aanbod om een deel van de elftallen te laten voetballen bij Vriendenschaar en een ander deel bij Focus. De kantine zou weer een kilometer verderop in wijkcentrum Salamander ondergebracht moeten worden. Daarop besloot de toenmalige voorzitter Machid el Boustati de club op te heffen.

Op de vraag waarom Geertzen het praktisch onuitvoerbare voorstel had gedaan, zei hij in Argos: ‘Er was te veel gebeurd met individuele leden van de club om daaraan voorbij te kunnen gaan. De club werd gebruikt als dekmantel voor andere activiteiten.’