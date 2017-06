Aantal suïcidepogingen in Oost-Nederland al jaren stabiel

ARNHEM - Het aantal zelfmoordpogingen dat in Gelderland en Overijssel wordt geregistreerd, is al een aantal jaren redelijk stabiel. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Dat terwijl er landelijk wel een lichte stijging te zien is. Het gemiddelde aantal van 2 pogingen per 10.000 inwoners is bovendien in de twee provincies lager dan over heel Nederland bekeken (3 per 10.000 inwoners).