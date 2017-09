Agenten pakken man terug na 'stoere' foto op Instagram

Jonge fietser met spoed naar het ziekenhuis na val in Lathum

3 september LATHUM - Een jongen is zondagavond met zijn fiets, hard ten val gekomen op de Marsweg in Lathum. Omdat het slachtoffer op zijn hoofd terecht was gekomen en enige tijd buiten bewustzijn is geweest, werd een traumahelikopter opgeroepen.