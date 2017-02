Rutte: aan tol A15 valt niet te tornen

Omafiets leasen bij Swapfiets kan vanaf maandag ook in Nijmegen

7:14 NIJMEGEN - Een degelijke omafiets leasen voor slechts 12 euro per maand: het is vanaf komende maandag mogelijk in Nijmegen. Het door Delftse studenten opgerichte bedrijf Swapfiets breidt dan uit naar Nijmegen.