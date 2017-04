Aspergecentrum vreest voor lentegevoel van 'het witte goud'

Een kilo asperges, van AA-kwaliteit en ongeschild, kost bij de aspergeteler in Overloon 10,95 euro. Een jaar geleden betaalde de klant voor een zelfde maaltje 18,95 euro. De reden is dat het aanbod groter is dan de vraag. ,,Door nieuwe teelttechnieken zijn er al vroeg asperges op de markt. Restaurants willen die al graag vroeg hebben, maar de consument nog niet. Dat drukt de prijs,’’ aldus woordvoerder Annelies Meelkop van het Nederlands Aspergecentrum, adviseur van telers en promotor van de asperge.

Begin maart kwamen de eerste asperges al uit de verwarmde kassen. En twee weken geleden waren daar de eerste van de koude grond. Echt koud was die grond echter niet, want middels warmwaterleidingen door de bodem werd de temperatuur naar 12 graden Celsius gebracht, de temperatuur waarop asperges gaan groeien. Het Nederlands Aspergecentrum verwacht dat over een week, vlak voor Pasen, de asperges van de niet verwarmde gronden ook volop verkrijgbaar zijn. Omdat dat ook het moment is waarop consumenten massaal asperges willen eten, zal dan de prijs weer stijgen, is de verwachting.

Naast nieuwe teelttechnieken, is ook het aantal hectare aspergegronden met 6 procent toegenomen tot 3.790 hectare in 2016, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal komt daar 17,1 miljoen kilo asperges vanaf die bijna allemaal in Nederland worden gegeten. Een vijfde gaat naar het buitenland, en dan met name naar de Duitsers, Belgen en Fransen. De meeste asperges komen uit het zuiden van Nederland, waarbij Limburg koploper blijft met 61 procent.