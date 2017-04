Bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt maakt meer mensen ziek

NIJMEGEN/ TIEL - Een bacterie die kan leiden tot onder meer hersenvliesontsteking zorgt voor steeds meer ziektegevallen in Nederland. Sinds oktober 2015 overleden negen mensen door deze bacterie. Een expertteam bespreekt binnenkort onder de vlag van het RIVM de mogelijkheden om het vaccinatieprogramma in Nederland aan te passen.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 24 besmettingen gemeld met de bewuste bacterie. Vorig jaar werden 50 Nederlanders ernstig ziek. Drie jaar geleden waren dit er nog maar gemiddeld vier per jaar. De bacterie kan leiden tot hersenvliesontsteking, maar ook tot bloedvergiftiging als deze in de bloedbaan terecht komt.

Meningokokken

Volledig scherm In Engeland is inmiddels een inentingsronde begonnen. © anp Meerdere vaccins zijn beschikbaar. Een onderzoeker van het RIVM suggereerde vorig jaar al dat het vaccinatieprogramma aangepast zou kunnen worden om deze bacterie met de volledige naam 'meningokokken type W' te stoppen. In het Infectieziekten Bulletin van de dienst schreven experts dat ‘het beleid over bescherming tegen meningokokkenziekte via vaccinatie herzien moet worden gezien de ontwikkelingen bij zowel menW als menC’.



De meningokok-bacterie komt in Nederland in zeven varianten voor. Bij de uitbraak van meningokokkenziekte in 2001 ging het om type C. Vaccinatie daartegen is sinds 2002 standaard voor kinderen van 14 maanden.

Dodelijk

De meeste mensen dragen de bewuste bacterie in de neus-keelholte. Als die in de bloedbaan of de hersenvliezen terecht komt, kan dat leiden tot hersenvliesontsteking, maar ook tot bloedvergiftiging. Dat is in 5 tot 10 procent van de gevallen dodelijk en kan ook blijvende schade geven aan onder meer het gehoor of de hersenen.

Inentingsronde

Besmetting met ‘menW’ komt het meest voor bij ouderen vanaf 65 jaar, maar ook bij adolescenten en jongvolwassenen. In Engeland was recent een epidemie en is inmiddels een inentingsronde onder jongeren begonnen. Het lastige aan deze variant is dat de symptomen niet in alle gevallen gelijk zijn. Dat maakt het lastiger te herkennen. De patiënten wonen verspreid over Nederland, aldus het RIVM.

Lichte toename