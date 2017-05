Begeleider zet tiener deels ontkleed uit de bus

Een medewerker van Campus Jeugdzorg in Wapenveld is ontslagen, nadat hij een tiener met ernstige verlatingsangsten deels ontkleed uit een bus zette. Hij deed dat op zeven kilometer van de woonvorm na een opstootje in de bus. De begeleider wilde zijn baan terug, maar het gerechtshof vindt dat hij terecht is ontslagen.

In juni 2016 waren kwetsbare en moeilijk opvoedbare jongeren uit Wapenveld met hun begeleiders een dagje uit geweest. De bus met cliënten van Campus Jeugdzorg reed terug richting de Jeugdzorg-locatie in Wapenveld. Een van de begeleiders was de inmiddels ontslagen werknemer uit Wezep. Terwijl hij het busje bestuurde moest hij telkens achterom kijken omdat er ruzie was onder de jongeren. De bewuste jongen met ernstige verlatingsangst was betrokken bij een opstootje. Hij werd door de Wezeper, van rond de 30 jaar, als amokmaker gezien en hardhandig uit het busje gehaald. Op zeven kilometer van de campus reed de bus verder zonder hem. De advocaat van stichting Mio Begeleidingscentrum, waaronder de werknemers van Campus Jeugdzorg vallen, Eddy Heuzeveldt: ,,Hij zou daarbij, boos als hij was, de broek van de cliënt naar beneden hebben getrokken.’’

Trauma

Zijn werkgever MIO nam de vernedering en het achterlaten van iemand, die uitgerekend verlatingsangst kent, de begeleider zeer kwalijk. De gebeurtenis zou een trauma hebben opgeleverd bij de cliënt, ook omdat hij zelf de weg zeer moeilijk kon terugvinden. De advocaat van de Wezeper, Martin Blokzijl, vindt de term ontkleed nog altijd misplaatst. ,,Nu lijkt het alsof mijn cliënt hem te kijk heeft willen zetten. Terwijl, de riem van zijn broek liet los en hij schoot uit zijn schoen. Dat kwam omdat de jongen de autostoel vasthield en niet naar buiten wilde.’’

Zijn cliënt stelt het voorval te betreuren, maar vond dat de werkgever ook schuld had. Die had hem namelijk geen goede instructief gegeven hoe hij moest handelen in situaties als deze.

Andere manieren

Het hof oordeelde dat de begeleider zelf tot een andere manier had moeten komen om de orde te herstellen. Zoals telefonisch overleg met de leidinggevende in de instelling. ,,Ik blijf het groot onrecht vinden’’, zegt advocaat Blokzijl. Er was volgens Blokzijl nog een begeleider betrokken bij de rit. ,,Die heeft geen ontslag gezien, dat is raar.’’ Hij wil naar de allerhoogste rechter van Nederland, de Hoge Raad. ,,Ik hoop dat de civiele kamer daar deze zaak accepteert en opnieuw uitspraak wil doen.’’