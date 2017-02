Belachelijk dat één bewoner de gemeente op kosten kan jagen

Slingeland vraagt alle patiënten: Wil je gereanimeerd worden?

6:25 DOETINCHEM - Alle patiënten van zestien jaar en ouder die in het Slingeland Ziekenhuis worden opgenomen, krijgen voortaan de vraag of ze gereanimeerd willen worden als ze een hartstilstand krijgen. Ook krijgen patiënten de vraag of ze andere behandelingen of ingrepen niet willen.