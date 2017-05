Bevrijdingsdag bewolkt, maar droog

Alleen in het oosten kunnen in de ochtend een paar druppels uit de lucht vallen, meldt weerbureau Weerplaza.



Een vestje aantrekken kan vandaag geen kwaad: het wordt 11 tot 14 graden. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken en dan is het qua gevoelstemperatuur misschien wat warmer. De wind is matig en komt uit het noordoosten, aldus Weerplaza.



Morgen wordt het weer mooier én zachter: er trekt dan warmere lucht Nederland binnen en de temperatuur stijgt naar maximaal 20 graden. Ook is de zon dan wat regelmatiger aanwezig, vooral 's middags.