Bijna 50 Molens staan stil wegens losse bouten

Deze molens hebben zogenaamde deelbare molenroeden, aldus de rijksdienst. 'Daarbij is iets mis met de boutverbinding van deze roeden, waardoor niet met zekerheid is te zeggen of de wieken goed blijven zitten'. Reden om de molens stil te leggen tot het probleem verholpen is. Dat zou volgens de dienst kunnen door de reparaties of vervanging door roeden uit één stuk.

In de Gelderse gemeenten gaat het om Het Fortuin in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem, de Puurveense Molen in Kootwijkerbroek, De Hoop in Garderen, de Achterste Molen in Hellouw, De Engel in Varsseveld, de Sint Annamolen in Nijmegen en de Poldermolen in Ophemert.