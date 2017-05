Bijna helft van Gelderse verkeersdoden is 70-plus

ARNHEM - Net als landelijk zijn ook in Gelderland met name ouderen steeds vaker slachtoffer van dodelijke ongevallen in het verkeer. Het aantal Gelderse verkeersdoden van 70 jaar of ouder steeg van 26 in 2015 naar 45 vorig jaar, een stijging van 75 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Ook in de groepen mannen en vrouwen tussen de 50 en 60 jaar oud en tussen de 20 en 30 jaar oud zijn het afgelopen jaar weer meer dodelijke slachtoffers gevallen. Met name onder automobilisten en fietsers neemt dat aantal toe.

In de andere leeftijdsgroepen is een daling te zien.

De groep 70-plussers vertegenwoordigt daarmee bijna de helft van de 98 Gelderse verkeersdoden in 2016. Gelderland staat met dat aantal hoog in de landelijke lijst. Alleen Noord-Brabant had met een aantal van 113 meer verkeersdoden te betreuren.

Reactievermogen

Vaak zijn ouderen lopend of op de (elektrische) fiets slachtoffer in het verkeer. Dat is volgens het wetenschappelijk verkeersinstituut SWOV eenvoudig te verklaren. Het reactievermogen wordt op hoge leeftijd minder, net als de ogen. Het wordt moeilijker om de nek te draaien en over de schouder te kijken. En ouderen zijn brozer dan jonge twintigers. ,,Ze veroorzaken niet per se meer ongevallen. Maar als ze een ongeval krijgen, hebben ze ook vaker ernstige verwondingen,’’ zegt Willem Vlakveld van de SWOV.

Forse stijging

De provincie Gelderland loopt ondanks het relatief hoge aantal verkeersdoden in de pas met de landelijke trend. In heel Nederland is het aantal verkeersdoden voor het tweede jaar op rij gestegen. Dit nadat over meerdere jaren juist een flinke daling is te zien. In Gelderland is de stijging van de laatste jaren wel wat forser. Landelijk is over 20 jaar een halvering te zien, Gelderland daalt van 159 doden in 1996 naar 98 in het afgelopen jaar.

Top drie

De provincie staat ook al het grootste deel van de afgelopen 20 jaar in de landelijke top drie, samen met de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. In 2006 en 2013 worden in Gelderland zelfs de meeste verkeersdoden geteld. Slechts in vier van die twintig jaar stoot Noord-Holland de provincie Gelderland naar een vierde plek.