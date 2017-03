Bijna vier van de vijf misdrijven in 2016 onopgelost

Van de 74.303 misdrijven die in 2016 werden gemeld in onze regio, kon de politie in 22,2 procent van de gevallen de zaak ophelderen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS samen met de politie heeft vrijgegeven.

Met die 22,2 procent scoort de politie in ons verspreidingsgebied iets onder het landelijk gemiddelde van 22,7.

Ook in vergelijking met de jaren ervoor blijkt dat 2016 geen best jaar was voor de politie. In de periode vanaf 2010 lag alleen in 2012 het ophelderingspercentage onder de 24 procent. 2014 was het positieve hoogtepunt. Toen werd 25,7 procent van alle gemelde misdrijven opgehelderd. In totaal ging het hierbij om 20.355 zaken.

Nijmegen en Arnhem

Van alle gemeenten in ons verspreidingsgebied steekt Nijmegen er in negatieve zin bovenuit. Daar werden in 2016 bijna 13.000 misdrijven geregistreerd. Arnhem staat op de tweede plek met 12.700 misdrijven. Ede komt als derde met 5.360 misdrijven. In Rozendaal werden er de minste opgeschreven: 50 stuks.



Minder

Bij de cijfers valt op dat er de afgelopen zes jaar een dalende trend zichtbaar is bij het aantal gemelde misdrijven. Registreerde de politie er in 2010 nog 99.535, in 2016 is dat aantal met ruim een kwart gedaald tot 74.030.

Overigens betekent 'opgehelderd' niet per se dat iemand veroordeeld is. De politie noemt een zaak opgehelderd als er ten minste één verdachte bekend is. Die verdachte kan dus nog voortvluchtig zijn.

Het is dus aannemelijk dat het aantal zaken dat daadwerkelijk is opgelost, een flink stuk lager ligt.