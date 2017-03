Bild: Huntelaar weg bij Schalke

Erdogan: Europeanen zullen niet veilig zijn

13:33 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan blijft wilde taal uitslaan. Vandaag waarschuwde hij Europeanen in de hele wereld dat zij niet veilig op straat zullen lopen als ze volharden in hun huidige houding. Hij zei dat tijdens een evenement voor lokale journalisten in Ankara.